«Придраться не к чему»: Впечатлениями о Skoda Kodiaq российской сборки поделился эксперт

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Чешский кроссовер российской сборки почти идентичен своей европейской версии.

Эксперт Игорь Бурцев вывел на тест-драйв чешский кроссовер Skoda Kodiaq российского производства. Впечатления об этом автомобиле блогер записал в своем свежем видео.

Российская версия «Кодиака» предлагается с обширной гаммой цветов кузова, а кроме того не обделена функцией бесконтактного открывания багажного отсека. В самом багажнике эксперт отметил наличие «докатки» и небольшого набора инструментов. Кроме того, блогер не видит разницы во внешности между европейской и российской версиями чешского кроссовера.

Подкапотное пространство Skoda Kodiaq, собираемого в России, занимает 2-литровый двигатель семейства TSI с производительностью 180 лошадиных сил, который работает в тандеме с 7-позиционным «роботом» и системой полного привода. Интересно, что капот данного авто держится на гидроупорах, а аккумулятор произведен в Беларуси. Больше никаких отличий под капотом между европейской и российской версиями «Кодиака» блогер не заметил. В

салоне «Кодиака» блогер отметил наличие прогрессивного мультимедийного центра, беспроводной зарядки, переключатель режимов езды, трехзонный климат-контроль и круиз-контроль. На креслах заднего ряда в чешском кроссовере довольно много места, а для задних пассажиров предусмотрены климат-контроль, подлокотник, 12-вольтовая розетка и специальные полки, на которые можно положить планшет.

По словам эксперта, Skoda Kodiaq может преодолевать только легкие участки бездорожья, так он обладает 190-миллиметровым клиренсом и большой колесной базой. Подвеска в «Кодиаке» обеспечивает мягкий и плавный ход кроссоверу, таким образом доставляя комфорт автовладельцу. Российский Skoda Kodiaq имеет те же функции, что и европейская модификация, а качество сборки в РФ ничем не отличается от чешского. «Придраться не к чему», - закончил обзор блогер.