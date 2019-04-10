«Развод» от «официалов»: Владелец LADA Vesta рассказал, как его «обобрали» при прохождении ТО-1

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При заявленном ценнике в 5 700 рублей, владельцу «Весты» за плановое техническое обслуживание пришлось отдать почти в 2 раза больше.

Владелец LADA Vesta в соцсети «ВКонтакте» рассказал, как его «обобрали» при прохождении ТО-1/ По словам водителя, по чеку с него взяли 9 200 рублей за техобслуживание, и дилеров даже не смутил прейскурант на данную услугу, согласно которому ценник должен составлять ровно 5 700 рублей.

«Вот и подумаешь теперь, нужна ли эта гарантия», – жалуется на «развод» от «официалов» автолюбитель из Санкт-Петербурга. Нашлись комментаторы в сообществе, посвященном LADA Vesta, предположившие, что виной всему – качество расходников и их высокая стоимость: «Разные шины и масло одинаково стоить не может. Никто не будет подбивать ровно под 5 700».

Однако эту теорию очень быстро опровергли другие «вестоводы», заявившие, что даже в таком случае разницы в 3 500 рублей быть никак не должно: «Вас банально кинули, обшкурили». При этом возмущенные автолюбители даже приводят скриншот с официального сайта LADA, на котором указано, что стоимость ТО-1 должна составлять именно 5 700 рублей.