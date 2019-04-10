«Будто китайцы маршируют»: На проблемы с троящим мотором LADA Vesta пожаловался владелец

Сегодня, 08:04

С января этого года автомобиль прошёл всего лишь 2 400 км, однако первая серьезная проблема настигла «Весту» уже сейчас.

В соцсети «ВКонтакте», в сообществе для любителей LADA Vesta, владелец «Весты» 2019 года выпуска пожаловался на то, что у него очень сильно начал троить двигатель, и продемонстрировал, как именно это происходит. Стоит водителю завести мотор, как он начинает дрожать, буквально «ходить ходуном» и издавать разного рода странные трещащие звуки.

Также «вестовод» успел обнаружить несколько капель масла, образовавшихся под выхлопной системой, а из трубы начал валить синий едкий дым. Автолюбителю не оставалось выбора, кроме как отвезти свою LADA Vesta к официальному дилеру, который заявил, что катушки зажигания – в норме, однако всё равно попросил оставить у них автомобиль на диагностику.

При этом комментаторы в сети убеждены, что проблема заключается в клапанах мотора, потому внимание стоит обратить именно на них: «Звук такой, будто китайцы маршируют».

Также проблема с троящим двигателем LADA Vesta может стать последствием от пробитой прокладки ГБЦ, а это уже – предвестник скорого капитального ремонта, как уверяет один из экспертов: «Звук тянет на капиталку. Дело дрянь. Если сизый дым и кольцует, значит масло смешивается в системе с антифризом. Как следствие – затирание вкладышей и коленвал на замену».