Борьба «братьев»: Дизельные Volkswagen Tiguan и Skoda Kodiaq сравнили эксперты

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При покупке дизельного кроссовера может встать выбор между Kodiaq и Tiguan. Учитывая, что обе модели получили одинаковое «сердце», эксперты сравнили их в плане комфорта и функциональности.

Как Volkswagen Tiguan, так и Skoda Kodiaq доступны с 2,0-литровым дизельным мотором TDI мощностью 150 лошадиных сил. В паре с ним в обоих случаях работает 7-скоростная роботизированная трансмиссия.

Минимальная стоимость немецкого кроссовера на «тяжелом» топливе составляет 2 309 000 рублей, а чешского – 2 024 000 рублей. Стоит ли переплачивать за Tiguan почти 300 000, выяснили ведущие канала «Наши Цены».

Как отметили обзорщики, старшая модель имеет только один замок капота, расположенный посередине, в то время как капот «Шкоды» закрывается более надёжно двумя замками. В обоих случаях у машин двери прикрывают пороги, благодаря чему те не пачкаются.

В длину Skoda Kodiaq немного больше: 4 697 мм против 4 486 мм. За счёт этого салон чешского авто просторнее. При этом клиренс у него составляет 183 мм, а у «Фольксвагена» дорожный просвет достигает 200 мм. Kodiaq порадует более вместительным багажником, однако чешский бренд сделал более хлипкий фальшпол.

Управление опциями в «немце» вынесено на рулевое колесо, а вот у его «собрата» есть «лишний» рычажок управления круиз-контролем.

Также в Skoda Kodiaq отсутствует продольная регулировка подголовника. Обзорщики подытожили, что в борьбе «братьев» победила дружба, поскольку у них примерно поровну плюсов и минусов.