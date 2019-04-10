Эксперты назвали самые дешевые автомобили с «автоматом» в России

Сегодня, 05:00

В России растет спрос на автомобили с АКПП, а потому, эксперты решили выяснить, какие машины из этого сегмента являются самыми доступными в стране.

Лидером специалисты назвали модель LADA Granta. В сборке с АКПП седан продается минимум за 536 500 рублей. Хэтчбек и лифтбек с «автоматом» стоят от 551 500 рублей. Стоимость универсала без педали сцепления стартует с отметки 561 500 рублей.

На втором месте оказался седан Datsun on-DO, который с АКПП в России предлагается по цене от 562 000 рублей. На третьей позиции расположилась LADA Vesta за 665 000 рублей. Четвертое место занял Renault Logan ценой 720 000 рублей, а аутсайдером первой пятерки назван KIA Picanto за 755 000 рублей.

Во вторую пятерку самых дешевых автомобилей с АКПП в России вошли LADA XRay, Renault Sandero, Lifan X50, Nissan Almera и LADA Vesta Cross. Стоимость этих автомобилей составляет от 758 000 до 844 000 рублей.