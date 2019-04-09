«Протирает алюминий»: Владелец Kia Rio рассказал о качестве пластика в корейских авто

Сегодня, 16:00

Автомобилист столкнулся с тем, что пластиковая защита картера начала протирать алюминиевую трубку, и предупредил об этом других водителей в сети.

Владелец Kia Rio случайно заметил, что за несколько лет эксплуатации автомобиля защита двигателя практически полностью протерла трубку ГУР. Чтобы устранить потенциальную опасность, автолюбитель снял пластиковый элемент и попытался выправить его под воздействием высокой температуры при помощи строительного фена.

Однако это ему не удалось, так как пластик возвращался к прежней форме. После этого он вырезал ножом кусок пластика в том месте, где защита прилегала к трубке. Автовладелец удивился, что в корейских авто используется пластик настолько высокого качества.

«Вы говорите плохой пластик на «Рио» и «Солярисах», а он протирает алюминий», – написал хозяин Kia Rio.

В комментариях предположили, что металл мог стереться под воздействием попадавшего под защиту песка. При этом пластик не протерся, так как двигался в отличие от жестко закреплённой трубки.

Некоторые автолюбители написали, что тоже сталкивались с этим, а также предложили ещё один способ решения проблемы: «Аналогичную беду заметил на днях, патрубок сильно сточило», «Год назад всё делал также. Вовремя заметил», «На трубку не проще защиту сделать, чем резать пластик?»