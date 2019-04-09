Суббренд Chery представит «исправленный» концепт Chery Jetour X

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Прошлогодний прототип, дебютировавший на мотор-шоу в Пекине, разнесли в пух и прах из-за его дизайна. К открытию автосалона в Шанхае компания Jetour подготовила пересмотренную версию концепта.

В январе дочерний бренд китайской компании Chery отпраздновал год с момента создания. Пока шильдик Jetour носят всего две модели – X70 и X90. Причём продаются эти кроссоверы по меркам Поднебесной довольно скромно. За три месяца с начала года марка, созданная для продвижения высокотехнологичных машины для молодой аудитории, реализовала только 26 061 авто.

Кроме того, внешний вид прототипа Jetour X многие посчитали спорным, в особенности из-за «молниеносной» кормы. В компании решили подготовить к 16 апрелю «исправленный» концепт, при разработке которого учитывались пожелания потенциальных покупателей.

Обновился не только дизайн экстерьера, но и интерьера. По тизерам и намёкам производителя можно сказать, что в салоне не будет физических кнопок, зато появится два больших экрана, один из которых будет выполнять роль приборной панели, а второй – основного органа управления.

В основе модели по-прежнему лежит платформа iPeL, но о силовой установке пока ничего не сообщается. Известно, что бренд будет предлагать гибридные и водородные автомобили со связью 5G.