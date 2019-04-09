«Жаль, нет универсалов»: На шпионские фото нового Hyundai Sonata отреагировали в сети

Сегодня, 12:09

Корейская компания Hyundai начала дорожные тесты своего нового седана Hyundai Sonata в России. Интересно, что на домашнем рынке «Соната» нового поколения уже продается несколько месяцев.

На фотографиях, сделанных на стоянке около гостиницы в Улан-Удэ, новый Hyundai Sonata покрыт камуфляжной пленкой. Не исключается, что корейские разработчики решили организовать испытательный пробег новинки, однако больше об этом ничего неизвестно.

На испытаниях скорее всего использовалась предсерийная версия «Сонаты», внешность которая немного видоизменена. На российском авторынке новая Hyundai Sonata должна появиться в августе текущего года.

Вероятнее всего, что технические параметры для российской версии «Сонаты» останутся прежними. Под капотом седана, предназначенного для Кореи, расположится 2-литровый бензиновый атмосферный двигатель SmartStream с производительностью 160 лошадиных сил и его газовая версия с отдачей 146 «лошадок».

Не исключается и появление турбированной и гибридной версий. «Жаль нет универсалов», - так на шпионские фото Hyundai Sonata новой генерации отреагировал один из пользователей интернета.