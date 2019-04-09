«Ноздря в ноздрю»: «Горячую» гонку LADA Vesta и Skoda Rapid устроил блогер

Сегодня, 15:05

Автомобили сразились в заездах по прямой, и результаты этих заездов оказались весьма удивительными.

«Горячую» гонку LADA Vesta и Skoda Rapid устроил эксперт. Заезды блогер показал на YouTube-канале AUTO VRN. Он сообщил, что для соревнования были взяты машины с 1,6-литровыми «атмосферниками», сочетающимися с механическими трансмиссиями, однако мощность российского агрегата составляет 106 л.с., а чешского – 90 л.с. Также блогер уточнил, что масса «Весты» составляет 1 270 кг, а «Рапид» – 1 160 кг. Оба авто имеют 15-колеса, но иномарка «обута» в «липучки», а российский седан – в шипованную резину.

Предполагалось, что LADA Vesta быстро справится со Skoda Rapid, ведь отечественный седан на 16 л.с. мощнее иномарки, однако гонка оказалась совсем иной и, по словам блогера, машины шли «ноздря в ноздрю». Уже в первой «схватке», когда машины стартовали с места, стало понятно, что разница в «лошадях» - лишь цифры, и на деле иномарка оказалась куда «шустрее». Нужно сказать, что «Веста» примерно на полкорпуса шла впереди оппонента, но примерно на скорости в 100 км/ч отечественный седан был обогнан, затем он снова оказался впереди, а на 150 км/ч опять оказался позади соперника, которого удалось обогнать на 170 км/ч, но на 180 км/ч, когда заезд закончился, «Рапид» была впереди «Весты».

Примерно также гонка выглядела при страте со скорости в 20 км/ч, а когда машины стартовали, то «Веста» была немного впереди оппонента, однако ближе к 180 км/ч «Рапид» начала понемногу догонять соперника. Как бы там ни было, в любом из заездов машины постоянно равнялись или обгоняли друг друга, а потому, называть победителя гонки блогер не стал, а зрители обзорщика считают, что соревнование окончилось ничьей.