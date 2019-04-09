«Их не проведешь»: В «АвтоВАЗ» рассказали, почему россияне начали покупать автомобили LADA

Сегодня, 11:15

Пресс-центр российской компании «АвтоВАЗ» обнародовал информацию, согласно которой в последние годы россияне начали покупать автомобили LADA, обращая внимание на дизайн. Ранее самыми главными преимуществами таких машин были невысокий ценник, доступное обслуживание и практичность.

Отныне, россияне заинтересовались внешним обликом машин бренда LADA, что подтверждает статистика. Согласно данным, представленным одним из менеджеров «АвтоВАЗ», около 20% покупателей продукции российской компании – девушки.

Отмечается, что у представительниц лучшей половины человечества лучше развито чувство прекрасного, чем у мужчин, потому стоит обратить внимание на это обстоятельство. «Их не проведешь», - констатировал факт специалист пресс-службы «АвтоВАЗ».

Эксперты подметили, что российский седан LADA Vesta по дизайну стала революционной моделью. Необычный X-стиль стал предметом восхищения отечественных автолюбителей, отметивших его яркость и смелость – такого никогда не было в дизайне LADA.