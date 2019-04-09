В поиске универсального автомобиля для города: Эксперты сравнили УАЗ «Хантер», KIA Ceed и Ford Kuga

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У любого из этих автомобилей есть свои недостатки и преимущества, но в городской черте все они равны.

Эксперты с канала «Палыч Live» на YouTube решили заняться поиском универсального автомобиля для повседневного пользования в городской черте. Для этого на тест-драйв вывели внедорожник УАЗ «Хантер», хэтчбек KIA Ceed и паркетник Ford Kuga.

Как отметили обзорщики, корейский хэтчбек KIA Ceed идеально ходит по городу – автомобиль нигде «садится», а множество электронных помощников обеспечивают дополнительный комфорт автовладельцу. «Кореец» оснащен классической АКПП, которая вполне нормально функционирует. Также «Сид» обладает очень удобной посадкой и комфортными сиденьями, что для повседневной езды в городской черте очень важно. Кроме того, трехдверный хэтчбек KIA Ceed можно считать семейным автомобилем, так как владелец может не опасаться, что дети с задних сидений смогут вылезти через окно.

Американский кроссовер Ford Kuga получил под капот традиционный 1,5-литровый турбодвигатель, работающий вместе с обычным 6-позиционным «автоматом». Эксперты отметили, что данный мотор лишен эмоций – «он вообще никакой». В городской черте «Куга» довольно жестче идет и отличается меньшей плавностью хода, чем у KIA Ceed. Динамические параметры «американца» довольно неплохие, а педаль газа нажимается плавно и хорошо откликается. Ford Kuga можно назвать тоже семейным автомобилем, но на нем еще дополнительно можно выехать всей семьей за город на шашлыки.

Что касается УАЗ «Хантер», то при езде на этом внедорожнике слышится грохот, а в самой машине все «ходуном». Однако при этом автомобиль хорошо «держит» дорогу и не «боится» обгонов. Также «Хантер» без проблем набирает скорость и хорошо управляется.