В селе без «Нивы» не обойтись: Блогер рассказал, чем LADA 4x4 лучше Jimny и Duster на бездорожье

Сегодня, 14:05

Автомобилист уверен, что жителям сельской местности «Ниву» не заменит ни «Дастер», ни «Джимни».

Блогер Андрей Лапочкин рассказал, что в сельской местности, где он проживает, особенной зимой и осенью, с глубокой грязью и нераскатанной колеей, без обыкновенной «Нивы» не обойтись. Зачастую хватает лишь одного постоянного полного привода без подключения блокировки – машина проходит тяжелые участки так, будто там лежит асфальт. Даже в условиях, когда грязь немного подсохла, но земля остается мягкой, или при езде по пашне, когда колеса все равно немного вязнут, 4WD на LADA 4x4 позволяет справиться с задачей.

А вот Suzuki Jimny, по словам автора, имея задний привод с подключаемым передним, в подобной ситуации столкнется с трудностями, если нужно по такой местности проехать, допустим, десяток километров – постоянно «передок» подключать не будешь.

Постоянное подключение блокировки тоже плохо влияет на ходовку автомобиля, трансмиссию, это большая нагрузка на узлы. У «Нивы» же такого недостатка нет. Renault Duster же обладает неконтролируемой электромагнитной муфтой, поэтому при нагрузке на заднюю ось 4WD может отключиться в любой момент.

Автолюбитель рассказал, что для прохождения любых участков бездорожья, по оврагам, а особенно лесам, нужен небольшой автомобиль с маленькой колесной базой. Поэтому Suzuki Jimny в этом плане – единственный конкурент «Ниве» в селе, который сможет спокойно передвигаться по узкой местности.

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И там, тоже не без труда, но сможет выбраться из тяжелой местности только владелец «Нивы».