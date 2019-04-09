Газовые разборки: Владелец LADA Vesta CNG рассказал, почему подал в суд на «АвтоВАЗ»

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На автомобильных форумах можно найти немало сообщений о том, что LADA Vesta CNG глохнет при работе на газе. Один из недовольных водителей решил судиться с ПАО «АвтоВАЗ».

Как пишут автовладельцы, LADA Vesta CNG может начать глохнуть даже при небольшом пробеге, периодичность возникновения проблемы бывает разной. У одних это происходит по нескольку раз за день, у других – всего пару раз в месяц, но и этого достаточно, чтобы создавать потенциальную угрозу жизням участников дорожного движения.

Хозяин «Весты», работающей на метане с перебоями, подал в суд на автопроизводителя в надежде добиться справедливости без привлечения профессиональных адвокатов или известных личностей. Он подчеркнул, что тем, у которого Vesta CNG глохнет редко, доказать наличие проблемы очень сложно, поскольку в «мозгах» машины после этого не остаётся никаких ошибок, поэтому «газовые разборки», как правило, затягиваются надолго.

К тому же видеозаписи, сделанные автомобилистами, не являются доказательством для суда. Однако назначенная судом экспертиза проводилась на территории заинтересованного лица – одного из крупных дилеров LADA.

Кроме того, по словам потерпевшего, экспертизу специально оттягивали, пока не вышла новая прошивка. Поэтому водитель уверен, что проблема LADA Vesta CNG связана с электронным блоком управления. Пока остаётся только гадать, чем закончится судебное разбирательство, но некоторые владельцы битопливной «Лады» сообщают, что им помогла перепрошивка ЭБУ.