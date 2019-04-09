«Топор, который не ломается»: О плюсах и минусах Toyota Camry V70 в «топе» рассказал блогер

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Владелец Toyota Camry V70 3.5 в максимальной комплектации рассказал, какими преимуществами и недостатками обладает данная машина, и почему она будет популярной.

Автор канала Eldar SVB отметил, что с базовой «начинкой» Camry V70 стоит 1,57 млн рублей, а топовая – 2,5 млн. Дизайн новой «Тойоты» он назвал прорывом для производителя, но все-таки нашел в нем пару минусов: серую вставку на переднем бампере, обилие хрома в экстерьере, и 18-е диски, которые теряют смысл из-за невысокого клиренса.

В салоне Toyota Camry V70 ему понравилось качество отделочных материалов и уровень подгонки, также он отметил обилие различных полезных опций, предлагаемых в комплектации. Разочаровало его качество материала для ручки селектора АКПП и единственно доступный белый цвет потолка.

Багажное отделение, по его мнению, вместительное, но задние спинки не откидываются, в отсеке нет ручек, куда можно подвесить пакет, а из-за наличия в нише полноразмерной «запаски» на полу багажника образуется небольшой «горб», из-за которого предметы могут скатываться в сторону.

В управлении «Камри» в «топе» показалась блогеру мягкой и валкой, а руль «жидким» и не информативным, что для него, как для любителя более активной езды, является недостатком. Шумоизоляция автомобиля, особенно в арках и по днищу, оставляет желать лучшего. Мотор при этом работает довольно тихо, не шумит.

Продолжение... Гараж против завода: LADA 4x4 Bronto сравнили с тюнингованной «Нивой» на бездорожье Блогеры выехали на стоковой и доработанной «Нивах» на легкое бездорожье, чтобы проверить, как машины поведут себя при движении по грязи, лужам и камням. Блогер заявил, что «Камри» славится надежностью во многом потому, что производитель не стремится применять к ней передовые технологии, как немецкие компании, зато предлагает потребителю «топор, который не ломается».

В целом модель во многом уступает немецкому автопрому, но именно в этой ценовой категории ничего лучше V70 не найти, поэтому машина станет очень популярной.