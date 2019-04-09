Гараж против завода: LADA 4x4 Bronto сравнили с тюнингованной «Нивой» на бездорожье

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Блогеры выехали на стоковой и доработанной «Нивах» на легкое бездорожье, чтобы проверить, как машины поведут себя при движении по грязи, лужам и камням.

Обычную LADA 4x4 Bronto сравнили с тюнингованной «Нивой», которая получила иные бампера, расширенные колёсные арки, дополнительное освещение на крышу и экспедиционный багажник.

В салоне внедорожника были установлены более комфортные сидения, другой руль и новая панель приборов, а в багажнике появились фальшпол и подсветка. Также владельца этой машины не устраивало, как она покрашена с завода. Поэтому он выбрал сверхпрочное покрытие «Титан», чтобы не беспокоиться, что о появлении сколов и царапин, которые к тому же могут начать ржаветь.

Поработал автомобилист и над устранением других «косяков», а именно сделал достойную шумоизоляцию и установил бесшумную ручку раздаточной коробки, чтобы избавиться от ей «воя». Наконец, тюнингованная LADA 4x4 обзавелась «злыми» внедорожными колёсами и шноркелем.

Видео, в котором сразился гараж против завода, появилось на канале Max Shatrov. Первое, что отметили блогеры, заводская LADA 4x4 Bronto не способна так же быстро проезжать через кусты, не боясь повредить ЛКП.

Однако оба автомобиля справились с водным препятствием. Следующая лужа оказалась ещё больше, но и по ней внедорожники проехали, будто по ровной дороге.