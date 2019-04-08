«Битва монстров»: Трем старым Nissan Patrol устроили «хардкорный» офф-роуд

Сегодня, 16:04

Энтузиасты испытали внедорожники в экстремальных условиях, дабы выяснить, какая из машин лучше всего справляется с зимними препятствиями.

На YouTube-канале OffroadSPB появилось видео, в котором любители активного отдыха устроили «хардкорный» офф-роуд трем старым Nissan Patrol. «Битва монстров» состоялась в заснеженной лесистой местности.

Все машины мероприятия оснащены разными моторами: бензиновым 4.8, 3-литровым от BMW и с 2,8-литровым агрегатом. В последнем случае машина оснащена 38-ми колесами. Первые же два внедорожника наделены большими «тракторными» колесами.

В первом испытании машинам нужно было переехать через небольшую реку с растрескавшимся льдом на поверхности воды. Nissan Patrol с 2,8-литровым мотором здесь справился с задачей – машина переехала реку и смогла, хоть и с трудом, заехать на берег. Далее на препятствие отправился внедорожник с 3-литровым агрегатом, а следом за ним поехала машина с мотором 4.8. Оба автомобиля без особых затруднений выехали из реки.

После все машины были испытаны заснеженной дорогой, по которой им нужно было проехать так, чтобы левая сторона двигалась по дороге, а правая – по «желобу» с грязью и водой. Здесь тоже все справились с задачей, но Nissan Patrol с мотором 2.8 выглядел не так проворно, как «тракторы».

Далее были разнообразные «горки», езда по болотам, «застревания» машин участников в грязи, «покатушки» по лесным дорогам. Автолюбители катались до самой темноты и, по итогам заездов можно сказать, что самым крутым Nissan Patrol оказался внедорожник с мотором 4.8.