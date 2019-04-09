«Где заявленная мощность?»: Реальную производительность LADA Vesta 1.8 озвучил блогер

Сегодня, 06:00

Ранее обзорщик «разоблачил» спортивную версию «топового» седана от «АвтоВАЗ», а теперь добрался до стандартной «Весты» со стоковым и самым мощным из доступных для нее мотором.

Блогер Руслан Бекоев на своем YouTube-канале показал ролик, в котором озвучил реальную производительность мотора LADA Vesta 1.8. До этого обзорщик показывал видео, в котором сообщил, что двигатель Vesta Sport выдает не заявленные заводом 145 л.с., а 142 л.с.

Теперь блогер решил проверить LADA Vesta 1.8, что снова заставило задаться его вопросом: «Где заявленная мощность?». Поясним, что обзорщик пригнал обсуждаемую машину на диностенд. Данная система предназначена для проверки производительности моторов, и она показала, что отдача двигателя 1.8 составляет 116,7 л.с./148,9 Нм. Для повторного замера был убран воздушный фильтр, благодаря чему мощность выросла до 119,9 л.с./161,5 Нм.

Напомним, заявленная мощность мотора 1.8 для LADA Vesta составляет 122 л.с. Стоимость седана с таким мотором составляет от 635 310 рублей.