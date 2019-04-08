Менее мощный, более доступный: В России стартовали продажи дизельного Audi A8

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Audi A8 с дизельным агрегатом уже можно заказывать в России – к дилерам новинка поступит в июне.

Дизельный 6-цилиндровый 3-литровый агрегат стал наименее мощным в моторной гамме модели: 269 л.с. и 600 Нм крутящего момента обеспечивают автомобилю разгон до первой «сотни» за 6,5 секунды. Для сравнения, аналогичный бензиновый вариант справляется с задачей за 5,6 секунд.

В качестве трансмиссии в дизельном Audi A8 используется 8-диапазонный «автомат». Привод – постоянный полный. Клиренс седана равен 120 мм, а багажное отделение может принять до 510 л груза.

Отделка люксового седана соответствует классу: среди материалов используются только качественные материалы вроде натуральной кожи, дерева и алюминия. В набор опций входит современный мультимедийный комплекс с большим экраном, новый мультируль, цифровой бортовой компьютер и удобные кресла с регулировкой.

Дизельный вариант A8 хоть и менее мощный, но более доступный: ценник на модель стартует от 6,15 млн рублей, в то время как бензиновый вариант стоит чуть дороже – от 6,245 млн.