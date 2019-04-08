Доберется до России: Названа дата дебюта кроссовера Borgward BX3

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Разработчики сообщили о готовности модели Borgward BX3 к презентации. Автомобиль соразмерим с Nissan Qashqai и получил турбодвигатель.

Накануне была названа дата дебюта кроссовера Borgward BX3 18 апреля. Машину привезут на автобиеннале в Шанхае. Известно, что автомобиль будет продаваться в Китае, а также доберется до России и Германии.

Облик Borgward BX3 не рассекречивается до дебюта, однако недавно на портале китайского Минпрома появились первые фотографии транспортного средства, судя по которым, ее дизайн разработан в фирменной концепции марки.

Габариты Borgward BX3 составляют 4410х1828х1670 мм, а размер колесной базы модели равен 2560 мм. Автомобиль получил клиренс в187 мм, а еще известно, что кроссовер будет приводиться в движение турбодвигателем 1.4 тягой 150 л.с. Пару мотору составляет РКПП. Будет ли у модели полноприводный вариант, пока не сообщается. Продажи машины могут начаться до конца текущего года. Ожидается, что паркетник будет стоить 103 800 юаней (примерно 1 млн рублей).

Напомним, Borgward представляет собой немецкий бренд, возрожденный в 2015 году при участии китайского машиностроительного гиганта Foton. Закрылась же марка в 1961 году в связи с банкротством, вызванным конкуренцией со стороны Opel, VW и других производителей.