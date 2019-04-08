Битва «Гладиаторов» на «пасхальном сафари»: Jeep представил шесть новых концептов на базе Jeep Gladiator

Сегодня, 18:00

Из года в год в штате Юта (США) проходит сафари под названием Easter Jeep, в честь которого американские разработчики подготовили несколько версий своего пикапа Jeep Gladiator. Уникальные версии «Гладиатора» предназначены для «Пасхального сафари».

Прежде всего стоит обратить внимание на концепт Jeep Gladiator Wayout с двухместной палаткой, большим навесом, светодиодными фарами и 17-дюймовыми колесами, обутыми в 37-дюймовые шины. Следующим прототип, выполненным на базе «Гладиатора» стал Jeep Gladiator Flatbill, способный покорять пустыню. Этот автомобиль обзавелся короткими бамперами, большими задними амортизаторами и 20-дюймовыми колесами.

Следующим концептом выступает Jeep Gladiator M-715 Five-Quarter с 700-сильным V8 и светодиодными фарами, выполненными в виде спрятанных блоков. Специальная версия Jeep Gladiator J6 лишился двух дверей, благодаря чему увеличился грузовой отсек. Пятым прототипом стал Jeep Gladiator JT Scrambler в оригинальной раскраске напоминает о пикапе CJ-7 1980-х годов. Последним следует назвать Jeep Gladiator Gravity, у которого откидывается лобовое стекло, выдвигаются ящики для вещей и отсутствует верх.