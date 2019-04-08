«Хорошо, но ноги затекают»: Чего ждать от Zotye T600 рассказал блоге

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Обзорщик поделился опытом эксплуатации китайского кроссовера, на котором за полгода проехал почти 8 000 км.

Чего ждать от Zotye T600 рассказал блогер на YouTube-канале «Солнечные Зайцы Sunny_Hares». На рассмотрение взята машина с 1,5-литровым турбированным агрегатом и 5-МКПП. По словам обзорщика, за все время эксплуатации «китайца», машина ни разу не сломалась и не доставляла каких-либо проблем. Кроме того, ютубер сообщил, что паркетник обладает хорошей управляемостью и оснащен эффективной тормозной системой.

Автомобилист заявил, что в целом, в машине «хорошо, но ноги затекают» на водительском месте. Блогер пояснил, что кресло короткое, от чего у людей большого роста за рулем Zotye T600 ноги наполовину висят в воздухе. Кроме того, водителю некуда упереть локти, что тоже некомфортно.

Говоря о качестве сборки Zotye T600, блогер не сделал замечаний, и отметил, что автомобиль хорошо собран, что можно заметить по ровным зазорам между элементами кузова. Также обзорщик сообщил, что машина наделена хорошей шумоизоляцией.

Нулевое ТО для Zotye T600 проводится на 2 000 км пробега. Стоимость обслуживания составляет около 8 000 рублей. Блогер обратил внимание на то, что машина оснащается цепным приводом ГРМ, и сообщил, что замена его осуществляется после 200 000 км пробега. Расход топлива машины в летнее/зимнее время по городу/трассе составляет 9-7/11-8 л на 100 км.