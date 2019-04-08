Русская студентка украсила Lamborghini Aventador Superveloce 2 млн кристаллов Swarovski

Сегодня, 15:00

Дарья Радионова студентка российского вуза снова решила заявить о себе с помощью своего Lamborghini Aventador Superveloce. В этот раз суперкар украсили 2 млн кристаллов Swarovski.

Владельцы супекаров Lamborghini Aventador Superveloce решили собраться, однако Дарья Радионова хотела выделиться. Её модель оснастили 2 млн кристаллов Swarovski, поэтому модель привлекла, даже при обычной разгрузке из грузовика.

Lamborghini Aventador в версии LP 750-4 Superveloce оснащен силовой установкой объемом 6,0 литра, которая генерирует до 750 «лошадей». Помимо более мощного двигателя эта версия легче классического суперкара на 50 кг, а также получила улучшенную на 180% прижимную силу.

Даже суперкар Lamborghini Aventador Superveloce российской студентки, оснащенный 2 млн кристаллов Swarovski, способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 секунды, при максимальной скорости в 350 км/ч.