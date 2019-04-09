«Как буто хищник вышел на охоту»: Об особенностях нового Toyota RAV4 Hybrid рассказал блогер

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Японский гибридный кроссовер в плане внешности будоражит воображение, а наличие современных опций только усиливает это впечатление.

Блогер Иван Ангелов снял небольшой видеоролик, в котором подверг обзору японский кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения с гибридным агрегатом. Особенности этой машины обзорщик раскрыл на страницах своего блога.

Внешний дизайн «японца» привел блогера в восхищение, так как более красивого автомобиля он и не видал. Toyota RAV4 новой генерации получил более узкие фары, большую радиаторную решетку и усиленный передний бампер. Задняя часть кроссовера не настолько вычурна, но все же создается впечатление агрессивности. «Как будто хищник вышел на охоту», - подчеркивает обозреватель.

В основу Toyota RAV4 легла платформа TNGA, что позволило ужесточить конструкцию и шасси машины, благодаря чему улучшится управляемость. Багажник характеризуется объемом в 580 литров, но расширить его до 1700 литров можно за счет складывания сидений второго ряда. Салон Toyota RAV4 стал более просторным, а также кроссовер обладает жестким рулем, что положительно сказывается на управляемости. Пассажиры заднего ряда смогут без проблем разместится на сиденьях, так как на них имеется достаточно места.

Под капот гибридный Toyota RAV4 получил 2,5-литровый гибридный агрегат, выдающий 218 лошадиных сил. Он приводится в действие вариатором и передним приводом. До первой «сотни» японский кроссовер разгоняется за 8,4 секунды, а затраты топлива в городском цикле составили 5,0 литра. В смешанном режиме гибридный «японец» расходует 4,8 литра, а в загородном цикле «аппетит» кроссовера достигает 4,8 литра. Новый Toyota RAV4 получил доработанную подвеску, обеспечивающую уверенную езду на неровной дороге. Кроме того, блогер отметил хорошую «шумку», обеспечивающую тихий ход.