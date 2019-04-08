Стоит ли прошивать: Владелец кросс-универсала LADA Vesta рассказал всю правду о «роботе»

Сегодня, 14:00

Владелец поделился впечатлениями от езды на LADA Vesta SW Cross 1.8, оснащённом «роботом» АМТ с прошивкой 2.0.

Автолюбитель пересел с Geely Emgrand 7 на «внедорожный» универсал LADA Vesta SW Cross в «топовой» комплектации в марте этого года. По словам водителя, люди зря боятся покупать «Весту» с роботизированной трансмиссией, так как она работает корректно и в городских пробках, и на трассе.

Понравился автомобилисту «ползущий режим», благодаря которому на старте нет резких рывков. Однако, по мнению автовладельца, на первой передаче скорость движения в «ползущем» режиме должна быть ниже. Отметим, она составляет 7-8 км/ч. Также водитель обратил внимание, что коробка подстраивается под манеру езды и при более резких нажатиях на газ она «даёт больше оборотов». При динамичном разгоне остался «кивок» между первой и второй скоростями, но в целом автомобиль разгоняется неплохо.

Напомним, помимо «ползущего» режима с выходом прошивки 2.0 появился так называемый «зимний» режим. Он позволяет трогаться со второй передачи и уверенно двигаться по скользкой дороге. К сожалению, у автомобилиста пока не было возможности протестировать его в сложных условиях.

О «вое» механической коробки передач на LADA Vesta наслышаны многие, в случае с «роботом» эта проблема встречается гораздо реже. Хозяин универсала Vesta SW Cross подчеркнул, что не сталкивался с ней, но в салоне всё-таки слышны посторонние шумы.

Несмотря на минимальный пробег, в автомобиле начал поскрипывать пластик на дверных картах, а на высокой скорости от боковых стекол слышится свист.