Автопроизводители потеряют 7,4 млрд евро из-за новых эконорм ЕС

Сегодня, 21:00

В Евросоюзе введены новые нормы экологичности, призванные снизить выхлоп углекислого газа, и чтобы им соответствовать, автомобильным компаниям, скорее всего, придется потерпеть убытки – эксперты оценивают их в сумму 7,4 миллиарда евро.

Теперь норма выбросов углекислого газа в атмосферу на 1 километр пути должна составлять 95 г – планируется, что эта цель будет достигнута к 2021 году. Отсюда следует, что производителям придется поработать над тем, чтобы снизить объем выхлопов производимых ими транспортных средств на 20%.

При этом аналитики отмечают, что ни один европейский автоконцерн в норму пока не вписывается. Больше всех от нововведения может пострадать марка Peugeot – убытки способны достигнуть 25%, а меньше всех – Renault, которая потеряет до 10%. Пренебречь нормативом у компаний также не получится – каждый лишний грамм, превышающий предел в 95 г, может отобрать у производителей около 95 евро за каждый проданный в странах ЕС автомобиль.