В Россию вернутся бюджетные автомобили Ravon

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Компания GM Uzbekistan в ближайшем будущем вернётся на российский рынок с «бюджетниками» Ravon. На этот раз информация основывается не только на слухах.

В прошлом месяце в базе данных Росстандарта появилось ОТТС на хэтчбек Ravon R2. Что касается моделей Ravon Nexia R3 и R4, на них ОТТС в России всё ещё действует – до июня и до октября 2019 года соответственно. Ожидается, что компания обновит их в ближайшее время.

Помимо этого, продажи автомобилей узбекской марки уже начались в Беларуси. Первая партия Nexia R3 и R4 отправилась в соседнюю республику 3 апреля. Всё указывает на то, что GM Uzbekistan определился с ценовой политикой и собирается снова продавать свою продукцию во всех странах Евразийского союза. Делать это компании ничего не мешает, так как с конца 2018 года она обрела самостоятельность и больше не зависит от американского General Motors.

С начала года GM Uzbekistan экспортирует автомобили в Афганистан и Таджикистан, информацию об этом можно увидеть и на официальном сайте узбекского производителя.