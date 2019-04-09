«Убийца» Hyundai Creta за миллион: Впечатлениями о Zotye Coupa поделился эксперт

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Китайский кроссовер сделан в лучших традициях немецкой школы автомобилестроения.

Эксперт с YouTube-канала «Московский автомобильный дом» представил в сети видео с обзором китайского кроссовера Zotye Coupa. Впечатлениями от «убийцы» Hyundai Creta блогер поделился на страницах своего блога.

За данного «китайца» россиянам придется выложить около 1 000 000 рублей. Многие люди заметили большое сходство Zotye Coupa с немецким Volkswagen Toureg.

Китайский кроссовер обзавелся галогенной линзованной оптикой со светодиодными дневными ходовыми огнями, 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с оригинальным оформлением и двумя патрубками выхлопной системы. Объем багажного отсека Zotye Coupa составил 344 литра, а задние сиденья обладают способностью трансформации в ровный пол, благодаря чему увеличивается полезное пространство в багажнике.

На задних сиденьях в салоне Zotye Coupa хватает места для ног и головы пассажиров, благодаря отсутствию центрального тоннеля. Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться подлокотником с подстаканниками, дефлекторами обдува и 12-вольтовой розеткой. В перечне функций китайского кроссовера обзорщик отметил наличие бесключевого доступа в салон, системы кнопочного зажигания, прогрессивного мультимедийного центра, круиз-контроля и климат-контроля, парктроников, камеры заднего обзора, шести эйрбегов, электронного ручного тормоза и бесконтактного устройства для зарядки мобильных гаджетов. Передние сиденья в «Зоти» имеют ярко выраженную боковую поддержку и электрорегулировки, а сам салон обшили высококачественной кожей.

Подкапотное пространство Zotye Coupa занимает 1,5-литровый турбодвигатель с производительностью 143 лошадиные силы, работающий в паре с 5-позиционной МКПП или 6-ступенчатой АКПП с передним приводом. Предельная скорость «китайца» составила 180 км/ч. С места «Зоти» трогается очень резво, а на дороге «китаец» ведет себя достаточно динамично – эксперт отметил, что кроссовер не «боится» обгонов на трассе.