Запас хода в 480 км за 40 000 долларов: Fisker обнародовал очередной тизер своего будущего кроссовера

Сегодня, 11:44

Новый американский автобренд обнародовал в сети новое тизерное изображение, на котором продемонстрировал переднюю часть своего будущего электрического кроссовера. Интересно, что на новом снимке «передок» новинки показан с другого ракурса.

На этот раз, американские разработчики акцентировали внимание на колесные диски размером 19 и 20 дюймов, обладающие непривычным обликом. Кроме того на тизере можно заметить фары со светодиодами, элегантную решетку радиатора и передние бамперы, на которых расположились массивные воздухозаборники.

Название нового электрокроссовера от Fisker пока засекречено, но инсайдеры обнародовали в сети другую информацию, согласно которой новинка будет обладать дальностью хода в 480 км при одном заряде, а ценник не будет превышать 40 000 долларов в стандартном варианте исполнения. Новый кроссовер Fisker выйдет на рынок в 2021 году и будет продаваться через сеть собственных магазинов, повторяя тем самым стратегию продаж автомобилей Tesla.