«Нива» vs «Шнива»: Жесткий офф-роуд двух внедорожников показал блогер

Сегодня, 13:04

Чтобы понять, какой из автомобилей круче, обзорщик устроил для них заезды в экстремальных условиях на бездорожье.

Отечественный блогер показал жесткий офф-роуд двух внедорожников на YouTube-канале Das Auto. Автор уточнил, что для заездов была взята LADA 4x4 с небольшим «лифтом» на 29-х колесах с межосевым дифференциалом и стоковым мотором 1.7 с карбюратором. Chevrolet Niva для заездов тоже была взята с немного завышенным клиренсом и 29-ми колесами, но с инжекторным мотором 1.7.

Первым испытанием в поединке «Нива» vs «Шнива» стало неглубокое болото, которое для Chevrolet Niva оказалось пустяком, а LADA 4x4 увязла в грязи, да так, что ее пришлось буксировать. В следующей попытке преодоления препятствия лучшей оказалась «Нива», однако по результата нескольких попыток она уступила оппоненту и, со счетом 0:1 в пользу американо-российского внедорожника соперники отправились на следующее испытание «горку». Природная возвышенность примерно в 15 м высотой и с углом наклона в 20 градусов в начале и в 40 градусов в конце, поддалась обеим машинам, и они хорошо справились с препятствием.

Со счетом 1:2 оппоненты поехали в большую грязевую лужу, и здесь «Нива» сравняла счет до 2:2, оказавшись заметно эффективнее в «жиже». Однако в третьем, завершающем испытании LADA 4x4 проиграла в финальном заезде автомобилям нужно было проехать как можно дальше по еще одному глубокому грязевому препятствию, и с этим лучшем справилась «Шнива».