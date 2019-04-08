Без крыши над диваном: Раритетный Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet выставлен на продажу

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Редкий Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet представляет собой шестидверный люксовый лимузин с частично откидным верхом.

В ближайшее время раритетный Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet без крыши над диваном уйдет с молотка, а поможет ему в этом компания Tom Hartley. Известно, что ранее автомобилем владел президент Югославии.

Роскошная машина приводится в движение мотором 6.3, производительность которого составляет 250 л.с. Агрегат сочетается с 4-АКПП. И без того особенная машина продается с двумя флагами Югославии, установленными на крыльях.

Уже озвучен стартовый ценник Mercedes-Benz 600 Pullman Landaulet 3 млн евро. По мнению специалистов компании Tom Hartley, стоимость автомобиля не нужно считать завышенной, ведь состоятельные коллекционеры могут купить его и дороже. А потому ожидается, что ценник машины вырастет еще на несколько миллионов евро.