«Сюрприз под капотом»: Хозяин LADA Granta FL пожаловался в сети на загадочный разъём

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Автовладелец предположил, что в его машине «забыли» подключить датчик контроля скорости.

В сети появился свежий ролик, в котором водитель пожаловался, что нашёл «сюрприз под капотом» своей LADA Granta FL. Так, в подкапотном пространстве свободно болтался неподключенный загадочный разъём, при этом каких-либо неисправностей в работе автомобиля владелец не обнаружил.

По его мнению, это может быть разъём датчика скорости, но он не уверен в этом, поэтому решил спросить совета в сети. Оказалось, что такие же неподключенные элементы есть во многих «Грантах» и даже в Datsun.

В комментариях предположили, что разъём необходим для дополнительного оборудования, которое устанавливается на более дорогие комплектации модели. Также водителю напомнили, что на LADA Granta больше не ставится датчик скорости, а данные берутся с датчиков ABS.

Данный разъём может быть нужен для АКПП, а в машинах на «механике» остаётся неподключенным. Согласно другой версии, это разъём датчика абсолютного давления, который подключается в авто с 16-клапанным мотором, а у модификации с 8-клапанным двигателем свободно болтается.

Нашлись и те пользователи, которые посоветовали автолюбителю «не мешать машине работать». Отметим, что в подобных ситуациях лучшим решением будет обратиться к специалистам в официальный сервисный центр.