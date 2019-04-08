ГАЗ «Патриот»: Необычный внедорожник на базе «Волги» удивил россиян

В сети не смогли понять, получила ли «Волга» достойный тюнинг, или же доработки можно отнести к «колхозу».
На страницах одного из автомобильных сообществ, посвященных странному тюнингу, появился необычный снимок. Автор фото отметил, что необычный автомобиль удалось сфотографировать в одном из городов Казахстана.
На снимке можно увидеть автомобиль «Волга» старой версии, который владелец умело переделал в настоящий утилитарный внедорожник. Судя по фото, модель получила полностью пересмотренную подвеску, детали которой заменены на более прочные и внушительные. Борьбу с бездорожьем также облегчат огромные колёсные диски, «обутые» в надёжную резину для офф-роуда.
Вместе с тем самым неожиданным новшеством «Волги» с тюнингом стал полностью иной кузов - задняя часть машины полностью отрезана, а вместо неё установлена крытая металлическая грузовая платформа с окном.
Необычный внедорожник на базе «Волги» удивил россиян. «Да это же ГАЗ "Патриот», «Если бы Юрий Деточкин воровал внедорожники», «Это даже не колхоз, это превосходно», «ГАЗель Пикап», «Почти как Ford Raptor», - шутят пользователи в комментариях.
К сожалению, автомобильная марка «Волга» перестала выпускать «легковушки» в 2005 году. На данный момент компания «Группа ГАЗ» выпускает исключительно коммерческие грузовые модели.