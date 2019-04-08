ГАЗ «Патриот»: Необычный внедорожник на базе «Волги» удивил россиян

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В сети не смогли понять, получила ли «Волга» достойный тюнинг, или же доработки можно отнести к «колхозу».

На страницах одного из автомобильных сообществ, посвященных странному тюнингу, появился необычный снимок. Автор фото отметил, что необычный автомобиль удалось сфотографировать в одном из городов Казахстана.

На снимке можно увидеть автомобиль «Волга» старой версии, который владелец умело переделал в настоящий утилитарный внедорожник. Судя по фото, модель получила полностью пересмотренную подвеску, детали которой заменены на более прочные и внушительные. Борьбу с бездорожьем также облегчат огромные колёсные диски, «обутые» в надёжную резину для офф-роуда.

Вместе с тем самым неожиданным новшеством «Волги» с тюнингом стал полностью иной кузов - задняя часть машины полностью отрезана, а вместо неё установлена крытая металлическая грузовая платформа с окном.

Продолжение... «Сюрприз под капотом»: Хозяин LADA Granta FL пожаловался в сети на загадочный разъём Автовладелец предположил, что в его машине «забыли» подключить датчик контроля скорости. Необычный внедорожник на базе «Волги» удивил россиян. «Да это же ГАЗ "Патриот», «Если бы Юрий Деточкин воровал внедорожники», «Это даже не колхоз, это превосходно», «ГАЗель Пикап», «Почти как Ford Raptor», - шутят пользователи в комментариях.

К сожалению, автомобильная марка «Волга» перестала выпускать «легковушки» в 2005 году. На данный момент компания «Группа ГАЗ» выпускает исключительно коммерческие грузовые модели.