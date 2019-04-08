Эксперт рассказал о лучшем автомобиле для российских дорог весной

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Существуют две категории российских водителей – те, которые надеются, что проедут по дороге и которые уверяют, что путь начинается с бездорожья. Об этом сообщил известный автоэксперт Игорь Моржаретто, рассказавший в интервью об идеальной машине для российских дорог весной.

По хорошо сделанным трасам федерального значения без проблем проедет заниженная LADA Priora или любой суперкар, но для езды по грунтовой дороге лучше использовать Chevrolet Niva, убеждает эксперт. Данный кроссовер на бездорожье не уступает даже производительным японским седана премиум-класса.

В соответствии с данными, полученными в результате опросов, идеальным автомобилем для российских дорог выступает кроссовер, который идеально может преодолевать легкие участки бездорожья, так как обладает высоким дорожным просветом. Выбором кроссовера каждый автолюбитель должен заниматься сам, подчеркнул Игорь Моржаретто.

Исходя из всего вышеизложенного, весной для езды по российским дорогам лучше использовать автомобиль, имеющий высокий клиренс и систему полного привода. Эту машину можно выбрать, согласно предпочтениям и бюджету.