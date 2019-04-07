«Инвалидка» будущего: В Питере состоялась презентация футуристичного автомобиля «Юнимобиль»

Сегодня, 20:00

«Инвалидка» будет отличаться от стандартного автомобиля наличием пандуса на электроприводе, а также единственным пассажирским сиденьем, которое можно будет перемещать к рулю «Юнимобиля».

Инновационный автомобиль показали на Санкт-Петербургском мотор-шоу, при этом разработчик концептуальной модели Александр Синкевич сразу предупредил, что доступных ценников ждать не стоит, и «Юнимобиль» себе смогут приобрести далеко не все инвалиды, поскольку создатель отказался от сторонних спонсоров или государственных льготных дотаций.

«Инвалидка» будущего получит электрический мотор, позволяющий проезжать 120 км без подзарядки, максимальная скорость же будет ограничена отметкой в 100 км/ч. Стоит добавить также, что для управления автомобилем нужны будут права, поскольку «Юнимобиль» считается полноценным транспортным средством.