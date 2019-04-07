«Из грязи в князи»: «Превращение» Chevrolet Captiva в премиальный Rolls-Royce Cullinan показал тюнер из Индии

Сегодня, 17:58

Чтобы выдать свой бюджетный кроссовер за роскошный британский автомобиль, водитель перекрасил кузов и навесил на Captiva радиаторную решетку, копирующую стиль Rolls-Royce.

При этом прыгнуть «из грязи в князи» у тюнера из Индии не очень получилось – подделку сможет распознать практически любой, кто хоть раз видел вживую Rolls-Royce Cullinan. У премиального автомобиля меньше клиренс, длиннее кузов, да и дверные ручки выделяются не так явно. А главное отличие – непропорциональные колёса Chevrolet Captiva, которые «мастер» заменить не удосужился.

При этом очевидно, что житель индийского Хайдарабада действительно постарался, покрасив кузов в коричнево-мармеладный цвет, максимально схожий с окраской некоторых Rolls-Royce, так что не исключено, что издалека кто-нибудь спутает дешевый паркетник с люксовым «британцем».