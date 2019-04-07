«Кавайная Нива»: Фотосессия китайской модели с LADA 4x4 умилила сеть

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По мнению комментаторов, красивая девушка идеально дополняет атмосферу классической российской «Нивы».

Китайская модель снялась в фотосете для популярного в Поднебесной издания Auto.News18a, на которой, обычно, обычные люди публикуют собственные снимки на автомобильную тематику, получая внимание как обычных зрителей, так и журналистов.

Так случилось и на этот раз. Для Сунь Ици не впервые арендовать для своих фотосессий целый автомобиль, но получить локальную известность среди российских автолюбителей ей удалось лишь сейчас – этому помогла LADA 4x4 1977 года выпуска, в которой модель снялась в китайском городе Таншань.

Как заявил один из приятелей девушки, сама по себе «Нива» прекрасно подходит для бездорожья, потому пользуется умеренным спросом среди местных жителей. «Кавайная Нива», как уже успели прозвать её комментаторы, является главным героем фотосессии ничуть не меньше девушки: автомобиль прекрасно вписывается в степной пейзаж небольшой деревни, придавая атмосфере китайского посёлка русский колорит.