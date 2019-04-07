Готовьте 17 000 000 рублей: В Сан-Франциско показали эксклюзивную версию McLaren 600LT

Сегодня, 15:55

От своей стандартной версии максимально «заряженный» гиперкар будет отличаться не только внешне – небольшие изменения коснулись даже технической «начинки» машины.

Эксклюзивная версия McLaren 600LT окрашена в редкий цвет Vega Blue, а некоторые кузовные элементы выполнены из других материалов. Так, автомобиль получит широкий сплиттер, огромный задний диффузор с новым бампером и особыми накладками на фары, а также спортивный спойлер, выполненный из облегченного карбона.

Помимо этого, в передней части гиперкара можно отметить появление особых «жабр» на крыльях и воздухозаборника на крыше, разработкой которого занималось особое подразделение McLaren Special Operations. В интерьере McLaren 600LT появились стильные кресла ярко-оранжевого цвета, и ремни безопасности в тон сиденьям.

Под капотом, как и раньше, будет устанавливаться 3,8-литровый битурбо, однако мощность его составит уже 592 «лошадки», а время разгона до сотни км/ч – всего лишь 2,8 секунды на фоне 2,9, за которые те же 100 км/ч набирает McLaren 600LT Spider.

Стоимость премиальной новинки официально не объявлена, однако ценник вышеупомянутого «Паука» стартовал с 15 000 000 рублей, а это значит, что эксклюзивная модель вырастет в цене как минимум на 10%, потому всем желающим стать владельцами McLaren 600LT, придётся готовить 17 000 000 рублей.