«Нива» любит теплые края: Где в России сильнее всего распространена LADA 4x4, выяснили эксперты

Сегодня, 07:00

В честь празднования 42-летия со старта производства прославленного внедорожника, специалисты занялись подсчётом всех «Нив», которые ездят по России на данный момент.

Согласно данным на 1 января этого года, на территории РФ сейчас находится 1 187 тысяч единиц LADA 4x4, что составляет 2,7% от общего количества легковых автомобилей. При этом более 70% от всех «Нив» (835 тысяч) произведены в 2009 году и ранее, что может говорить о том, что российским автомобилистам больше по душе старые модели внедорожника.

Помимо общего количества автомобилей LADA 4x4, специалисты решили определить, где в России компактный внедорожник распространён больше, а где – меньше, чтобы можно было сделать вывод о том, в каких регионах «Ниву» покупают чаще, ведь исходя из этого можно будет корректировать различные маркетинговые ходы.

Как оказалось, «Нива» больше всего любит теплые края России, ведь на Краснодарский край и Адыгею приходится в общей сложности 50 000 экземпляров LADA 4x4. Следующими в списке идут: республика Башкортостан (42 600 экз.), Подмосковье (41 300 экз.), Ростовская область (37 500 экз.) и Москва (35 600 экз.)