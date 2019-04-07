Автоэксперты составили апрельский ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России

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Все больше автолюбителей хочет приобрести себе кроссовер, однако бюджет не всегда позволяет это сделать. В апреле рынок России исследовали автоэксперты и составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов.

В апреле ТОП-5 самых доступных городских внедорожников в России по прежнему возглавляет отечественная LADA 4×4, которую предлагают по цене от 519 000 рублей. Кроме того, воспользовавшись спецпредложениями цену можно опустить до 440 000 рублей.

Второе место в этом месяце эксперты присудили китайскому Chery Tiggo 2 за 673 000 рублей. Модель отличается комфортным салоном и достаточно экономичным мотором. Бронзу получает внедорожник совместного производства Chevrolet Niva с ценником от 680 000 рублей.

Замыкают апрельский ТОП-5 самых доступных моделей в России в сегменте внедорожников Lifan X50 и Renault Duster. Китайская модель обойдется в 690 000 рублей, а за второй кроссовер в базовом оснащении просят 699 000 рублей.



