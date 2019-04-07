«Способны выдержать пробег до миллиона»: Эксперты назвали ТОП-5 величайших моторов Toyota всех времен

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Как известно, японская компания Toyota славится тем, что производит одни из самых лучших двигателей в мире, а кроме того японцы делают мощные моторы, способные «выдержать пробег» до 1 000 000 км. Эксперты подготовили ТОП-5 самых величайших агрегатов японского автопроизводителя всех времен.

Лидером составленного рейтинга стал двигатель 2ZZ-GE с высокой степенью сжатия и адаптирован под бензин АИ-95 и АИ-98. Этот агрегат генерирует от 169 и 240 лошадиных сил и размещается под капотом Toyota Celica и Toyota Corolla. На второй строке числится 3S-GTE с турбонаддувом, которым комплектуются Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Avensis и Toyota Vista.

ТОП-3 закрывает 1UZ-FE объемом 4,0 литра с мощностью 250 и 300 лошадиных сил. Им оснащались Toyota Aristo и Toyota Celsior. Четвертая строчка представлена 1GZ-GE объемом 5,0 литра с мощностью 310 «лошадок». Этим агрегатом оборудовали Toyota Century. ТОП-5 закрывали 2GZ-GTE с отдачей 321 лошадиную силу, а сам агрегат устанавливался под капот Toyota Aristo и Toyota Supra.