«Рулится божественно, но есть нюанс»: Впечатлениями от LADA Vesta с «роботом» поделился эксперт

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Роботизированная коробка передач оказалась вовсе не так страшна, как о ней говорят, но без проблемных моментов дело не обошлось.

По словам обзорщика с канала «PROмашины», изначально он испытывал к LADA Vesta куда больший уровень скептицизма, но автомобиль даже сумел его приятно удивить. В средней комплектации машина обзавелась ручками с микролифтом в салоне и качественными электрическими стеклоподъёмниками, а эргономика в целом была названа довольно-таки неплохой, однако при этом мелких недостатков у «Весты» куда больше.

Эксперту сразу же бросилось в глаза, что на дорестайлинговой LADA Vesta присутствует личинка замка для багажника, при этом – у него отсутствует ручка, ввиду чего подъём тяжелой крышки приходится осуществлять за выступающую над номерным знаком часть кузова. При этом сам багажник – очень большой, 500 литров хватит практически для чего угодно, а полноразмерное запасное колесо под полом – приятное дополнение для автомобиля.

«Хорошо нарисовали, почти хорошо собрали, но…», – но что касается злосчастного «робота», специалист обозначил, что в целом-то он довольно хорош, даже несмотря на то, что долго реагирует на переключение скоростей, из-за чего мотор часто «тупит», а также изредка работает совсем не так, как хотелось бы водителю. При этом от управляемости LADA Vesta – блогер в восторге: «Рулится просто божественно, но эти нюансы с роботом картину несколько портят».