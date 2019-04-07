«Я – Легенда»: Впечатлениями о Mercedes-Benz W124 поделился эксперт

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При должном уходе культовый «немец» сможет прослужить еще 20 лет.

Эксперт с канала «Авто БУ» на YouTube подробно изучил параметры немецкого премиального седана Mercedes-Benz W124. Впечатления об этом автомобиле, который фактически кричит: «Я –Легенда», блогер изложил в своем свежем видео.

По словам обзорщика, с момента выпуска Mercedes-Benz W124 прошло уже около 30 лет, но большинство таких автомобилей сохранили отличные ходовые качества, а также неплохо продаются на российской «вторичке». Кроме того, немецкая легенда получила вместительный багажник, в который может поместиться достаточно много вещей.

Если говорить о дизельных моторах, которыми комплектуются Mercedes-Benz W124, то они довольно надежны и просты в конструкции, что позволяет без проблем проводить их капитальный ремонт за сущие копейки. Шасси и подвеска в немецком автомобиле позволяют сглаживать дорожные неровности и положительно влиять на управляемость.

При покупке Mercedes-Benz W124 нужно ориентироваться в ценах на восстановление машины. Среди всех моторов «Мерса» не было плохих, но были маломощные агрегаты с отдачей 75 и 102 лошадиные силы. Однако, любители «Мерседесов» давно уже ищут именно «живой Mercedes-Benz W124 с любым двигателем, так их без проблем можно найти на авторазборке.

На дороге Mercedes-Benz W124 ведет себя отлично и в салоне «Мерседеса» комфортно находиться при езде. Агрегаты в немецком седане работают вместе с МКПП и АКПП, которые довольно надежны, но имеют тоже свои слабые стороны. Но ремонт коробки передач обойдется недорого.