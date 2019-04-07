«Консервная банка за 2 500 000»: Претензиями к Toyota Camry 3.5 поделился популярный обзорщик

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После столь долгожданного рестайлинга, японский бизнес-седан получил целый ряд изменений, которые сделали его только хуже.

По крайней мере, в этом убеждён известный обзорщик с YouTube-канала smotraTV, который решил поделиться всеми своими претензиями к новой Toyota Camry с 3,5-литровым мотором. Двигателя, к слову, автомобилю не хватает катастрофически, поскольку комфортная езда, по словам эксперта, тут возможна лишь на скорости 60 км/ч, не больше.

Проекционный дисплей, за который многие хвалили Toyota Camry 3,5, получился максимально несуразным: «Он есть, спасибо уже на этом. А так – троится, работает непонятно как». Качество отделочных материалов в автомобиле – неплохое, однако блогер и тут нашел, к чему придраться. Пластик недостаточно мягкий, и при быстрой езде начинает еле слышно шуметь.

Главная претензия к обновленной «Камри» заключается в отвратительной ходовой части. По мнению обзорщика, на расходных материалах создатели сильно сэкономили, поскольку уже при 120 км/ч тормозная система начинает ощутимо перегреваться, что даёт о себе знать бьющим рулём и прыгающей педалью: «Затормозите вы на такой скорости только один раз!».

В целом Toyota Camry 3.5 оставила у эксперта максимально неоднозначные чувства, и он заявил, что покупать её себе он бы точно не стал: «В таком такси я бы, пожалуй, ездить мог, но купить себе эту консервную банку за 2 500 000 рублей? Точно нет».