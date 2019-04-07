«Терпение прежде всего»: Эксперты назвали ТОП-3 способов экономии при покупке автомобилей

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Многие покупатели стремятся приобрести автомобиль подешевле, но не всегда знают как это сделать. Эксперты назвали ТОП-3 методов, как сэкономить на приобретении машины.

Прежде всего необходимо запастись терпением и выдержкой, чтобы грамотно общаться с менеджером дилерского центра. Часто, продавцы до последнего готовы сбивать цену, чтобы привлечь покупателя. Эксперты рекомендуют обзвонить или объехать несколько автодилеров, пообщаться с их представителями и дальше ждать звонка. «Терпение прежде всего», - подчеркивают специалисты.

Еще одним способом выступает посещение автоцентра в конце месяца или года для покупки нового автомобиля с максимальной выгодой. Тогда обычно в автосалонах невыполненный план продаж и продавцы сами предлагают скидки либо ценные подарки.

Третьим методом считается покупка автомобиля в социальных сетях, в которых можно потребовать для себя максимально выгодную цену. Найти такую машину можно с помощью таргетированной рекламы, благодаря которой пользователь сам попадет на объявление менеджера автоцентра.