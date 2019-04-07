«Эмоции зашкаливают»: О плюсах и минусах BMW M135i рассказал автовладелец

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Баварский хэтчбек обладает отличными ездовыми показателями и многими современными опциями.

Блогер Саня Соколов приобрел баварский хэтчбек BMW M135i. Плюсы и минусы данной машины после месяца эксплуатации автовладелец записал в своем новом видеоролике.

За месяц владелец наездил на BMW M135i 6 000 км. Баварский хэтчбек обзавелся заниженной подвеской и агрессивным аэродинамическим обвесом, а в задней части автомобиля блогер отметил систему двойного выхлопа и диффузор. Кроме того, «бэху» снабдили 18-дюймовыми колесными дисками из легкосплавного материала и спортивными тормозами.

Подкапотное пространство BMW M135i занимает рядный битурбированный 6-цилиндровый двигатель M55 с производительностью 320 лошадиных сил. Агрегат приводится в действие 8-позиционной АКПП с системой заднего привода. Первую «сотню» «баварец» набирает за 5,1 секунду.

Блогер отметил, что на BMW M135i автолюбители смогут выбирать разные ездовые режимы – они отличаются разными ходовыми качествами. На 100 км баварский хэтчбек расходует в городском цикле 10 литров горючего, а на трассе затраты топлива составили 8,0 литров. Также интерьер BMW M135i обшит кожей, а сиденья в салоне «баварца» обладают электрорегулировками. В перечне функций баварского хэтчбека автомобилист отметил наличие мультимедийного центра, двухзонного климат-контроля, навигационной системы, панорамного люка, парктроников и камеры заднего обзора. Недостатками баварского седана автовладелец назвал невысокий клиренс и довольно тесный салон.

BMW M135i в России предлагают за 1 300 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью LADA Vesta Sport. Блогер отметил, что он в восторге от этого автомобиля и рекомендует его к покупке. «Эмоции зашкаливают», - подвел итоги автовладелец.