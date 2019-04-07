Модификаций – масса: Спортивная версия кроссовера Honda HR-V дебютировала в Европе

Сегодня, 12:16

От своей стандартной версии Honda HR-V Sport будет отличаться не только внешне, но и в техническом плане.

С сегодняшнего дня обновленный компактный кроссовер стал доступен для покупки в нескольких немецких автосалонах Honda, и уже в ближайшее время он должен поступить во все европейские дилерские центры японского автогиганта. Honda HR-V Sport получила целую массу модификаций и переработок, коснувшихся как дизайна, так и технической «начинки».

Спортивная версия кроссовера получила безальтернативный турбомотор на 1,5 литра и 180 лошадиных сил, а в качестве трансмиссии будет предложена 6-ступенчатая «механика», либо же вариатор CVT, доступный в более дорогих версиях автомобиля. Также у Honda HR-V Sport была существенно переработана подвеска – благодаря множеству изменений, до 100 км/ч автомобиль разгоняется за впечатляющие 7,8 секунды.

В экстерьере кроссовера выделяется спортивный обвес с агрессивным передним бампером и сплиттером, широкие колёсные арки и стильные лекгосплавные диски, а в интерьере автомобиля отметить можно отделку в двух цветах, широкий список различных «допов» и активную боковую поддержку для передних кресел. За Honda HR-V Sport отдать придётся 29 990 евро (2 202 000 рублей).