СМИ: Производство хэтчбека Nissan Versa завершат к концу 2019 года

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Японская компания Nissan завершит продажи своего хэтчбека Versa Note в конце 2019 года. Такой информацией поделились журналисты профильного издания CarsDirect.

Скорее всего, на смену хэтчбека Nissan Versa Note придет более перспективный автомобиль в кузове компактный кроссовер. Вполне вероятно, что данный хэтчбек будет заменен на Nissan Kicks или полностью электрический Nissan Leaf. Еще в марте 2019 года по сети ходили служи о том, что Nissan Versa Note может покинуть североамериканский авторынок из-за низких продаж. В минувшем году продажи японского хэтчбека достигли 76 000 экземпляров, что является вполне неплохим показателем.

Однако Nissan Versa Note продается не только в кузове хэтчбек, но и в кузове седан. Интересно, что Nissan Kicks и Nissan Leaf значительно превосходят по стоимости Nissan Versa Note. К примеру, электрохэтчбек обойдется от 29 900 долларов или 1 961 000 рублей.