«Чудо китайского автопрома»: Впечатлениями от подержанного Cherry Tiggo поделился владелец

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7-летний кроссовер за 3 года эксплуатации принёс водителю много головной боли, но о своей покупке он нисколько не жалеет.

Покупая себе автомобиль на смену почти развалившейся Daewoo Nexia, автолюбитель определил три важных критерия для выбора: достаточная надежность, полный привод, стоимость не выше 400 000 рублей. Рассматривал он, помимо Cherry Tiggo, Chevrolet Niva и Suzuki Jimny, и если «Шнива» не устроила водителя по совокупности противоречивых отзывов, то достойного «японца» за обозначенный бюджет ему найти попросту не удалось.

Потому выбор пал на «Тигго», и впечатления от подержанного «китайца» остались у автолюбителя вполне положительными, хоть и проблем хватило. Спустя две недели после покупки у Chery Tiggo «полетел» бензонасос, за ремонт которого пришлось заплатить 10 000 рублей. Также в течение года у кроссовера менялись тяги стабилизаторов и сцепление, ремонтировалась «звенящая» КПП, замена задних рычагов и «хрустящих» крестовин – ремонтные работы обошлись водителю ещё в 50 000 рублей.

А вот после первого года эксплуатации своё «чудо китайского автопрома» владелец предпочитает только хвалить, поскольку за это время он лишь поменял генератор и несколько раз отремонтировал ходовую часть: «За свои деньги машина – нормальная, с постоянными ремонтами ходовой смириться можно».