«Стало лучше»: Впечатлениями об УАЗ «Патриот» с V8 и АКПП поделился блогер

Сегодня, 08:15

Российский внедорожник подвергся доработкам, благодаря которым увеличилась его мощность и проходимость.

Ведущий канала «NVA Motors» на YouTube представил доработанный УАЗ «Патриот», оснащенный 8-цилиндровым мотором с отдачей 300 лошадиных сил и 5-позиционной АКПП. Впечатлениями от этого внедорожнике блогер поделился в своем свежем видео.

Автор видео отметил, что на рассматриваемом «Патриоте» совершенно другой алгоритм работы автоматической трансмиссии, приближенный к джипперскому стилю – коробка передач работает быстрее и четче. Для эстетики двигатель 3UZ от Toyota, внедренный в УАЗ «Патриот», накрыли пластиковой крышкой.

При езде блогер отметил отличную работу АКПП и хорошее функционирование всех штатных систем российского внедорожника. На бездорожье тюнингованный УАЗ «Патриот» в режиме Offroad и с включенной понижающей передачей хорошо себя ведет и спокойно преодолевает пересеченную местность. Без активации «понижайки» российский внедорожник также без проблем спокойно едет по грязи, так как для этого хватает мощности 300-сильного агрегата. Первую «сотню» УАЗ «Патриот» с АКПП и V8 набирает за 8,97 секунды. «Стало лучше», - подвел итоги автор видео.