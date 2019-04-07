«Куда тем Крузакам и Патриотам»: Уникальный внедорожный грузовик ЗИЛ-4972 восхитил сеть

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Популярный обзорщик решил продемонстрировать, на что способен прославленный ЗИЛ-4972, представляющий собой «наследника» ЗИЛ-4906 – легендарной «Синей Птицы».

Если 4906 представлял собой вездеход, предназначенный преимущественно для спасательных и эвакуационных работ, а также для доставки приземлившихся космонавтов, но уникальный внедорожный грузовик ЗИЛ-4972, в зависимости от выбранной модификации, мог выполнять широкий спектр различных работ.

В малый тираж выпускались грузовики для пассажирских перевозок, модели с краном-манипулятором, одно- и двухрядной кабиной, а также даже семиместный вариант. Блогеру попался ЗИЛ-4972 с пассажирским прицепом, потому он смог прочувствовать на себе, как грузовик справляется с бездорожьем, не только из кабины, но и из кузова.

И в целом обзорщик остался в полном восторге, заявив, что плавность подвески и невероятный клиренс почти в полметра позволили бы ему, при желании, спокойно спать, не замечая, что внедорожник резво несётся по глубоким ямам и высоким холмам.

Комментаторы в сети восхитились последней легенде «Совесткой школы» автомобилестроения и заявили, что ЗИЛ-4972 смотрится на бездорожье гораздо лучше, чем любой, даже самый прославленный внедорожник: «Куда тем Крузакам и Патриотам», «Такой автопром потеряли, горько».